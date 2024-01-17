Происшествия 17 января 2024, 03:47 Семь ракет РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили 7 ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью РИА «Новости»

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Силы ПВО сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны, атака на Белгородскую область произошла в ночь на среду, 17 января, около 02:40 по московскому времени. ВСУ одновременно попытались нанести удар ракетами реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа. Но силы противовоздушной обороны успешно отразили эту атаку.

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Ранее о попытке атаковать Белгород и Белгородский район сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе сработала система противовоздушной обороны. В результате падения обломков повреждены дома в частном секторе, один из поселков остался без электричества. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал.