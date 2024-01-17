17 января 2024, 03:47
Семь ракет РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили 7 ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
Силы ПВО сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По информации Минобороны, атака на Белгородскую область произошла в ночь на среду, 17 января, около 02:40 по московскому времени. ВСУ одновременно попытались нанести удар ракетами реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа. Но силы противовоздушной обороны успешно отразили эту атаку.
Реклама
Ранее о попытке атаковать Белгород и Белгородский район сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе сработала система противовоздушной обороны. В результате падения обломков повреждены дома в частном секторе, один из поселков остался без электричества. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал.
Ракеты
Беспилотники
Минобороны РФ
Электричество
ВСУ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Реклама
Реклама