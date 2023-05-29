Происшествия 29 мая 2023, 13:43 Семь районных судов эвакуировали в Москве из-за сообщений об угрозе минирования Несколько судов в Москве эвакуировали после сообщений о минировании РИА «Новости»

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Столичные суды срочно вывели из зданий сотрудников и посетителей после того, как получили информацию о якобы заложенных в помещениях взрывных устройствах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Угрозы о минировании поступили в понедельник, 29 мая, сразу в семь районных судов Москвы. После чего в экстренном порядке эвакуировали посетителей и сотрудников.

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По информации СМИ, сообщения о взрывах получили представители Хамовнического, Кузьминского, Измайловского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского и Басманного районных судов столицы.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинологи со служебными собаками. Специалисты сейчас проверяют все помещения в судах.

Ранее Государственный Исторический музей на Красной площади эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщение о минировании музея поступило на почту. В нем указывалось, что в здании заложено взрывное устройство. На эвакуацию давалось 15 минут.