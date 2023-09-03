Происшествия 03 сентября 2023, 19:16 Семь пьяных тюменцев сломали кабину лифта ради спасения девушки Ural Mash: застрявшие в лифте тюменцы сломали кабину из-за истерики девушки РИА «Новости»

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Семь жителей Тюмени застряли в лифте многоэтажки на Велижанской улице, среди них была девушка. В какой-то момент у нее началась истерика, поэтому молодые люди принялись ломать дверь кабины, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Источник уточнил, что застрявшие в лифте были пьяны. Мужчины не стали дожидаться механика, который должен был устранить неполадку.

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«Пока самый сильный ломал кабину в ЖК „Заречный“, девушка билась в истерике», — указали в сообщении.

Правоохранители начали поиск нарушителей порядка. Ущерб, который они причинили, оценили в 3,5 миллиона рублей.

Ранее на улице Верхние Поля в Москве упал лифт с 16-летним подростком. Кабина сорвалась с 11-го этажа и остановилась на шестом. Находившийся внутри школьник получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали.

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