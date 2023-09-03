03 сентября 2023, 19:16
Семь пьяных тюменцев сломали кабину лифта ради спасения девушки
Ural Mash: застрявшие в лифте тюменцы сломали кабину из-за истерики девушки
Семь жителей Тюмени застряли в лифте многоэтажки на Велижанской улице, среди них была девушка. В какой-то момент у нее началась истерика, поэтому молодые люди принялись ломать дверь кабины, сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Источник уточнил, что застрявшие в лифте были пьяны. Мужчины не стали дожидаться механика, который должен был устранить неполадку.
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«Пока самый сильный ломал кабину в ЖК „Заречный“, девушка билась в истерике», — указали в сообщении.
Правоохранители начали поиск нарушителей порядка. Ущерб, который они причинили, оценили в 3,5 миллиона рублей.
Ранее на улице Верхние Поля в Москве упал лифт с 16-летним подростком. Кабина сорвалась с 11-го этажа и остановилась на шестом. Находившийся внутри школьник получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали.
В начале апреля сотрудник магазина на востоке столицы упал в шахту лифта. Мужчина получил серьезные травмы и не смог самостоятельно подняться.
Тюмень
Россия
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