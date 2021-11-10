10 ноября 2021, 21:27
Семь первоклассников в новосибирской школе получили ожоги глаз во время кварцевания
Родители детей из новосибирской школы обратились к детскому омбудсмену с жалобами на ожоги глаз у школьников
Как минимум семь первоклассников из новосибирской школы № 175 получили ожоги глаз из-за кварцевания. Обработка помещения проводилась во время урока, сообщили «Аргументы и факты».
Родители детей обратились к детскому омбудсмену региона Надежде Болтенко. Они предоставили справки от врачей с установленными диагнозами «конъюнктивит» и «электроофтальмия».
В школе проводится расследование, СК начал проверку.