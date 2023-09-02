Происшествия 02 сентября 2023, 13:31 Семь минометных прилетов зафиксировали в курском Теткине во время атаки ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино, зафиксировали 7 прилетов РИА «Новости»

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Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся атаке со стороны ВСУ. В населенном пункте зафиксировали семь минометных прилетов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В результате обстрела повредило два дома. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего примерно треть поселка осталась без света.

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Среди жителей никто не пострадал, добавил глава области. Он подчеркнул, что к ремонту сетей приступят, как только появится возможность.

Утром ВСУ обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области. В этом населенном пункте пострадала женщина. Ей оказали необходимую помощь.

Об обстрелах также сообщал утром 2 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз. В этом регионе под огонь попали Курковичи, Климово и Белая Березка. Обошлось без пострадавших.