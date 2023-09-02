02 сентября 2023, 13:31
Семь минометных прилетов зафиксировали в курском Теткине во время атаки ВСУ
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино, зафиксировали 7 прилетов
Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся атаке со стороны ВСУ. В населенном пункте зафиксировали семь минометных прилетов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
В результате обстрела повредило два дома. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего примерно треть поселка осталась без света.
Реклама
Среди жителей никто не пострадал, добавил глава области. Он подчеркнул, что к ремонту сетей приступят, как только появится возможность.
Утром ВСУ обстреляли деревню Успеновку в Кореневском районе Курской области. В этом населенном пункте пострадала женщина. Ей оказали необходимую помощь.
Об обстрелах также сообщал утром 2 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз. В этом регионе под огонь попали Курковичи, Климово и Белая Березка. Обошлось без пострадавших.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама