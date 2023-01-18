Происшествия 18 января 2023, 22:53 Семь машин столкнулись на Объездной дороге в Екатеринбурге

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Серьезное ДТП произошло Екатеринбурге на Объездной дороге. Там столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД города.

Машины влетели друг в друга на участке между улицами Щербакова и Машинной. Информации о погибших и пострадавших не поступало, однако автомобили получили повреждения.

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Из-за столкновения образовалась серьезная пробка.

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Ранее массовое ДТП случилось в Новосибирске. В Академгородке на Морском проспекте столкнулись пять легковушек. В результате травмы получили четыре человека.