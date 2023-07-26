Эксклюзив 26 июля 2023, 23:35 Семь машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве Источник «360»: произошло ДТП с 7 машинами произошло на Новорязанском шоссе в Москве Freepik

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В Москве на Новорязанском шоссе произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщил источник «360» в экстренных службах. На место прибыли оперативные службы города.

Авария произошла примерно в 22:30 на Жулебинской эстакаде после съезда с МКАД. По данным источника, в районе ДТП перекрыли две полосы в сторону области, движение существенно затруднено.

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Как сообщил собеседник, зажатых в транспорте людей нет, но двух человек осматривают медики скорой помощи. Они находились в автомобиле Hyundai Solaris. Позже сообщили о еще двух пострадавших, которым понадобилась помощь медиков.

В ДТП участвовали автомобили Hyundai Solaris, фургон Mitsubishi Fuso, Lada Largus, грузовой фургон Hyundai Porter, Nissan Murano, Mercedes и еще один автомобиль. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.