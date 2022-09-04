Эксклюзив 04 сентября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber Собрали паровоз. Сразу семь машин столкнулось на Алтуфьевском шоссе в Москве Источник «360»: женщина пострадала в ДТП с 7 машинами в Москве

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Массовое ДТП с участием минимум семи легковых автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об аварии сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Машины столкнулись в районе дома 53, строение 11. На кадрах с места происшествия видно, что автомобили собрались на дороге паровозом, врезавшись друг в друга по ходу движения.

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В результате аварии перекрыли одну из четырех полос в сторону центра. Известно об одной пострадавшей: по предварительной информации, это пассажирка одной из машин, которая не была пристегнута ремнем безопасности, уточнил источник. По его словам, женщину доставили в ГКБ имени Боткина.

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Источник добавил, что изначально столкнулись Suzuki и такси. А затем в них врезались другие участники ДТП.

UPD: в департаменте транспорта подтвердили факт массовой аварии, уточнив, что на месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из трех. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

В региональном главке МВД "360" также подтвердили, что на Алтуфьевском шоссе произошло крупное ДТП, но не привели подробностей.

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