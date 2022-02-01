01 февраля 2022, 23:38
Семь машин скорой помощи прибыли на место ДТП на востоке Москвы
РЕН ТВ: четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы
Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении улиц Металлургов и Новогиреевская на востоке Москвы. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в результате аварии часть дороги оказалась перекрыта.
«Движение в по Новогиреевской улице в сторону Шоссе Энтузиастов осуществляется по встречной полосе», — говорится в сообщении.
РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил, что столкнулись два легковых автомобиля: LADA и KIA. В результате пострадали четыре человека, двое их которых в тяжелом состоянии. Травмы еще двоих врачи оценили как средней тяжести. На место ДТП прибыли сразу семь автомобилей скорой.