Семь машин скорой помощи прибыли на место ДТП на востоке Москвы

Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении улиц Металлургов и Новогиреевская на востоке Москвы. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в результате аварии часть дороги оказалась перекрыта.

«Движение в по Новогиреевской улице в сторону Шоссе Энтузиастов осуществляется по встречной полосе», — говорится в сообщении.

РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил, что столкнулись два легковых автомобиля: LADA и KIA. В результате пострадали четыре человека, двое их которых в тяжелом состоянии. Травмы еще двоих врачи оценили как средней тяжести. На место ДТП прибыли сразу семь автомобилей скорой.