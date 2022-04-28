Семь машин сгорело на парковке в Зябликове

Семь машин полностью сгорело на парковке по Кустанайской улице в районе Зябликово на юге Москвы.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы оперативно потушили возгорание, не позволив огню захватить остальные машины. При пожаре никто не пострадал.

Представители МЧС рассказали РБК, что пока что не удалось установить причину возгорания всех автомобилей.

Хозяева автомобилей сообщили РЕН ТВ, что ночью услышали звуки, похожие на взрывы. Выглянув в окно, они увидели свою горящую собственность. Общая площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Подобное ЧП произошло в середине апреля также и в Санкт-Петербурге. В ночь на 14 апреля в разных районах города загорелось несколько автомобилей.