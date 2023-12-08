Происшествия 08 декабря 2023, 16:36 Семь лошадей и коза погибли при пожаре в Башкирии МЧС Башкирии сообщило о гибели семи лошадей и козы при пожаре в Федоровке Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пожар произошел в деревне Федоровка Уфимского района Республики Башкортостан, сгорели коза и семь лошадей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В пятницу, 8 декабря, дежурный МЧС по Башкирии получил сообщение о возгорании сарая в Федоровке. На место прибыли силы МЧС, Государственного комитета республики по ЧС и другие экстренные службы.

Реклама

К моменту прибытия огнеборцев открытый огонь распространился на площади порядка 45 квадратных метров. В течение 14 минут возгорание локализовали, после чего ликвидировали открытое горение.

В результате происшествия в огне погибли коза и семь лошадей. Всего к работам по тушению привлеки 15 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Дознаватель МЧС начал устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.

Также ранее произошел пожар в приюте под Екатеринбургом, жертвами огня стали кошки и собаки.