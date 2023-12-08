08 декабря 2023, 16:36
Семь лошадей и коза погибли при пожаре в Башкирии
МЧС Башкирии сообщило о гибели семи лошадей и козы при пожаре в Федоровке
Пожар произошел в деревне Федоровка Уфимского района Республики Башкортостан, сгорели коза и семь лошадей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В пятницу, 8 декабря, дежурный МЧС по Башкирии получил сообщение о возгорании сарая в Федоровке. На место прибыли силы МЧС, Государственного комитета республики по ЧС и другие экстренные службы.
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К моменту прибытия огнеборцев открытый огонь распространился на площади порядка 45 квадратных метров. В течение 14 минут возгорание локализовали, после чего ликвидировали открытое горение.
В результате происшествия в огне погибли коза и семь лошадей. Всего к работам по тушению привлеки 15 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Дознаватель МЧС начал устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.
Также ранее произошел пожар в приюте под Екатеринбургом, жертвами огня стали кошки и собаки.
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