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    01 марта 2022, 16:35

    Семь лет проживший в землянке отшельник умер в Прикамье

    Артур Блянихов

    В Пермском крае нашли труп местного жителя, который прожил в землянке семь лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, что мужчина жил на берегу Яйвы. Местные рыболовы прозвали его «дедом Мазаем».

    «Дедушке постоянно помогали рыбаки, кто чем мог», — рассказали пользователи соцсетей.

    Тело мужчины нашли сотрудники полиции. Их вызвали местные жители, которых обеспокоило, что отшельник перестал выходить с ними на связь.