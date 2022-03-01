Семь лет проживший в землянке отшельник умер в Прикамье

В Пермском крае нашли труп местного жителя, который прожил в землянке семь лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, что мужчина жил на берегу Яйвы. Местные рыболовы прозвали его «дедом Мазаем».

«Дедушке постоянно помогали рыбаки, кто чем мог», — рассказали пользователи соцсетей.

Тело мужчины нашли сотрудники полиции. Их вызвали местные жители, которых обеспокоило, что отшельник перестал выходить с ними на связь.