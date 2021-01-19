Семь этажей затопило в многоэтажке Екатеринбурга из-за сорванного пожарного крана

В Екатеринбурге из-за сорванного крана пожарного гидранта затопило семь этажей многоквартирного дома. Водой оказались залиты лифты, лестница и некоторые квартиры.

Как сообщает tagilcity.ru, ЧП случилось накануне в 14-этажном доме на улице Пехотинцев. Из-за сорванного пожарного гидранта на седьмом этаже, в течение часа водой залило все нижние этажи, в лифтах застряли люди, а в нескольких квартирах отключилось электричество.

По словам жильцов, управляющая компания не спешила на помощь, и вода была перекрыта одним из проживающих в доме. Как говорят жильцы, водой намочило стены квартир, затопило кухни. Размер ущерба пока не оценивали.

Из-за морозов подъезд обледенел, лифты вышли из строя, и людям приходится ходить по скользким ступеням.

Управляющая компания пообещала жильцам, что будет устранять последствия потопа сегодня.