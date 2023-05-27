27 мая 2023, 19:19
Семь экс-заключенных сбежали из воинской части в ДНР
ТАСС: семь экс-заключенных совершили побег из воинской части в ДНР
Семь бывших заключенных совершили побег из военной части в Донецкой Народной Республике. Трех беглецов задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, ЧП произошло в районе Соледара. Бывший заключенные являются военнослужащими одного из подразделений. Из части они сбежали с оружием.
Реклама
«Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — уточнил источник ТАСС.
Официально данные об этом пока не комментировали. Все обстоятельства случившегося уточняются.
UPD: источник агентства в силовых структурах заявил, что правоохранители задержали еще двух сбежавших из воинской части в ДНР. Поиски еще одного человека продолжаются.
ДНР
Реклама
Реклама