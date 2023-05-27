Происшествия 27 мая 2023, 19:19 Семь экс-заключенных сбежали из воинской части в ДНР ТАСС: семь экс-заключенных совершили побег из воинской части в ДНР РИА «Новости»

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Семь бывших заключенных совершили побег из военной части в Донецкой Народной Республике. Трех беглецов задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло в районе Соледара. Бывший заключенные являются военнослужащими одного из подразделений. Из части они сбежали с оружием.

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«Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — уточнил источник ТАСС.

Официально данные об этом пока не комментировали. Все обстоятельства случившегося уточняются.

UPD: источник агентства в силовых структурах заявил, что правоохранители задержали еще двух сбежавших из воинской части в ДНР. Поиски еще одного человека продолжаются.