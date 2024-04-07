Важное 07 апреля 2024, 12:22 Семь детей остались без родителей после теракта в «Крокусе» — Воробьев Воробьев: после теракта в «Крокусе» семь детей из Подмосковья потеряли родителей РИА «Новости»

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После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» семь детей из Московской области остались без родителей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас погибли 20 человек, семь детей остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале», — рассказал он.

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Основная задача Подмосковья — уделить внимание семьям и особенно детям. Власти знают, в чем они нуждаются.

«Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются, и такую работу будем обязательно сопровождать», — добавил Воробьев.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал и в упор расстреляла невинных людей. Сотни человек погибли и получили ранения, среди жертв есть дети.

По уголовному делу о теракте ранее арестовали 10 человек. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал истинными организаторами теракта официальные лица «нацистской Украины». Ранее следователи нашли фото людей в камуфляже с украинским флагом в телефоне террориста из «Крокуса».