25 ноября 2023, 14:24
Семь детей госпитализировали после ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой
Прокурор Костоев: после ДТП с автобусом под Калугой госпитализировали 7 детей
Семь детей оказались в больнице после аварии с участием экскурсионного автобуса в Калужской области. Об этом сообщил прокурор Боровского района Хамид Костоев. Его слова привела пресс-служба регионального надзорного органа.
Предварительно установили, что водитель Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали дети. Управлявшего иномаркой мужчину спасти не удалось.
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«В настоящее время семь детей доставлены в Боровскую ЦРБ. Также предоставлено питание и перевозка <…> оставшихся детей и сопровождавших их взрослых», — указал прокурор.
Костоев добавил, что правоохранители организуют проверку и изучат документацию по перевозке детей.
В пресс-центре Следкома по Калужской области также сообщили, что следователи приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Кроме того, по факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
«Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры», — указали в публикации надзорного органа.
Ранее в ГУ МВД по региону указали, что на автодороге Малоярославец — Боровск произошло ДТП с участием легковушки и автобуса с детьми. По первоначальным данным, речь шла о шести пострадавших несовершеннолетних.
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