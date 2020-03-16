Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Иркутской области

Двухквартирный жилой дом сгорел в иркутском поселке. Пожар унес жизни семи человек. Погибли трое взрослых и четверо детей. Все они отравились угарным газом.

Возгорание произошло утром 16 марта на улице Орджоникидзе в поселке Усть-Уда, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Когда пожарные прибыли на место случившегося, огонь охватил веранду одной из квартир. В жилом помещении нашли семь тел. Погиб мужчина 1998 года рождения, две женщины 26 и 23 лет и четыре ребенка.

Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию найденным людям до приезда скорой, но спасти их не удалось.

Детей, уточнил портал Ircity, доставили в Усть-Удинскую центральную районную больницу. Они скончались, несмотря на усилия врачей.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки.