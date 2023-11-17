Происшествия 17 ноября 2023, 11:49 Семь человек стали жертвами аварий с маломерными судами в Нижегородской области за 2023 год

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Сотрудники МЧС РФ опубликовали статистику по авариям с маломерными судами за 2023 год в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт НТА-Приволжье со ссылкой на региональное ведомство.

За указанный период на территории субъекта зафиксировали восемь соответствующих происшествий. Специалистам удалось спасти 13 человек. Троим потребовалась медицинская помощь. Еще семеро получили смертельные травмы, добавил pravda-nn.ru.