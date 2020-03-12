Семь человек спасли во время пожара в Тюмени

«Вызов поступил в 16.54. Силами пожарных расчетов была организована эвакуация 12 человек, еще семь было спасено. Огонь был ликвидирован в 17.18, площадь пожара составила 35 кв. м.», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Семь человек, которые проживают на верхних этажах дома, отрезало от выхода сильное задымление. Выбраться из горящего здания им помогли пожарные. Среди спасенных было двое детей. Очевидцы происшествия уточнили, что несовершеннолетние спустились с верхних этажей по лестницам пожарных машин.

На данный момент погибших и пострадавших при инциденте нет.

Предполагается, что причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с сигаретой. Ее курил житель однокомнатной квартиры, который на момент инцидента был в алкогольном опьянении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства пожара.