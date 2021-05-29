Семь человек спасли с утонувшего катера в Вологодской области

Спасатели вытащили из воды семь человек после затопления катера. Поиски одного пассажира до сих пор продолжаются. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, частный катер пошел ко дну вечером 29 мая на озере Кубенское в Вологодском районе. Судно находилось в трех километрах от берега. На помощь пассажирам отправились спасатели, которые вытащили из воды семь человек.

Сейчас спасатели ищут еще одного пассажира катера. Пока судьба пропавшего человека остается неизвестной. Как уточнили в пресс-службе районной администрации, найденные люди были в спасательных жилетах. По их словам, последний пассажир должен быть на спасательном круге.

Источник фото: vk.com/volraion

Сам катер начал тонуть из-за пробоины в дне. Пассажиры еще до полного затопления успели подать сигнал бедствия. На их поиски отправили спасателей Сокольского и Усть-Кубинского районов, а также сотрудников Муниципальной стражи.