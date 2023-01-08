Эксклюзив 08 января 2023, 08:24 Семь человек спасли при пожаре в многоэтажке в Новой Москве Источник «360»: семь человек спасли при пожаре в многоэтажке в Новой Москве РИА «Новости»

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Пожар в квартире произошел ночь на 8 января в Новомосковском административном округе Москвы. У троих детей врачи предварительно диагностировали отравление угарным газом, сообщил источник «360».

«Информация о возгорании в Новомосковском административном округе поступила 8 января в 02:43. Пожар произошел в квартире 17-этажного жилого дома на 1-й Ватутинской улице в поселении Десеновское», — уточнил источник.

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Очевидцы увидели, что с балкона на седьмом этаже валит дым, и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС зафиксировали плотное задымление. Жильцы горящей квартиры и их соседи просили о помощи. Но автолестница не смогла подъехать к дому, добавил собеседник «360».

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По данным источника, 15 жильцов дома, в том числе двое детей, вышли на улицу самостоятельно. Из горящей квартиры спасли троих детей и одного взрослого. Из соседней — трех человек, из которых двое — несовершеннолетние.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире. Огонь быстро распространился на балкон, комнату и коридор. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Спасенных передали медикам скорой помощи для осмотра. У троих детей врачи подозревают отравление угарным газом. Они будут проходить лечение под наблюдением врачей дома.