Происшествия 07 февраля 2024, 14:13 Семь человек спасли из горящего жилого дома в Пермском крае

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В Лысьве вечером 5 февраля в одном из многоквартирных домов произошел пожар, из которого спасли семь человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС Пермского края.

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Прибывшие на место 22 спасателя с помощью семи единиц техники вызволили из горящего здания трех детей и четырех взрослых, а потом справились с возгоранием. Погибших и пострадавших нет.

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