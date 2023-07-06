Эксклюзив 06 июля 2023, 19:45 Семь человек спасли из горящего офисного здания в Москве «360»: семь человек спасли из пожара в офисном здании на севере Москвы, двое пострадали Соцсети

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Пожар произошел на втором этаже офисного здания на 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы. Из горящего помещения спасли семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил источник «360». Внутри еще остаются люди.

«В помещении наблюдается плотное задымление. Со второго и третьего этажей спасли двух человек», — уточнил он.

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По данным источника, с крыши по пожарной лестнице спасли одного человека, еще трех — с другой стороны здания.

По предварительным данным, огонь охватил складское помещение с одеждой. Из четырехэтажного здания эвакуировались люди. Спасатели обнаружили очаг возгорания на втором этаже.

На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Как уточнил источник, на третьем этаже также находятся люди, которые не могут покинуть помещение, так как выход заблокировало густым дымом. Причины возгорания выясняются.