Семь человек пытались незаконно попасть в Финляндию через Ленинградскую область

Семеро мигрантов пытались незаконно пересечь границу Ленинградской области. Они хотели попасть в Финляндию. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

Мужчин задержали пограничники.

«При досмотре в личных вещах задержанных обнаружены два ножа, кусачки, пассатижи, теплые вещи и запас продуктов», — уточнили в пресс-службе.

Всех нарушителей депортировали из России.