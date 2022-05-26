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    26 мая 2022, 20:11

    Семь человек пытались незаконно попасть в Финляндию через Ленинградскую область

    Дарья Морозова

    Семеро мигрантов пытались незаконно пересечь границу Ленинградской области. Они хотели попасть в Финляндию. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

    Мужчин задержали пограничники.

    «При досмотре в личных вещах задержанных обнаружены два ножа, кусачки, пассатижи, теплые вещи и запас продуктов», — уточнили в пресс-службе.

    Всех нарушителей депортировали из России.