26 мая 2022, 20:11
Семь человек пытались незаконно попасть в Финляндию через Ленинградскую область
Семеро мигрантов пытались незаконно пересечь границу Ленинградской области. Они хотели попасть в Финляндию. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.
Мужчин задержали пограничники.
«При досмотре в личных вещах задержанных обнаружены два ножа, кусачки, пассатижи, теплые вещи и запас продуктов», — уточнили в пресс-службе.
Всех нарушителей депортировали из России.