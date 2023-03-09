Происшествия 09 марта 2023, 01:33 Семь человек пострадали в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ СЦЦК: число пострадавших в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ выросло до семи РИА «Новости»

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Семь человек получили ранения во время обстрелов Донецка со стороны ВСУ 8 марта. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Обстрелы Киевского и Пролетарского районов города начались после 12:00 по московскому времени. ВСУ атаковали мирные районы из РСЗО фугасными ракетами JROF-M с увеличенной дальностью и повышенной ударной силой. Их производят в Словакии.

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«В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, в том числе два ребенка», — говорится в сообщении.

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Позже поступила информацию о еще одной раненой женщине.

Повреждения получили 10 зданий, в том числе Детский социальный центр, где проживают дети от 7 до 18 лет.

Всего за прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли донецкое направление и 10 раз — горловское, выпустив 93 единицы различных боеприпасов.