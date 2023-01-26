Происшествия 26 января 2023, 16:42 Семь человек пострадали в результате нападения на поезд в Германии

Читать 360tv в

Неизвестный с ножом напал на пассажиров пригородного поезда на севере Германии. В результате нападения пострадали как минимум семь человек, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт Bild.

По предварительным данным, пригородный поезд следовал из города Киль в Гамбург.

Реклама

Отмечается, что точная информация о местоположении произошедшего не уточняется. Рассматриваются версии нападения как в самом поезде, так и на железнодорожном вокзале города Брокштедт.