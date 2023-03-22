Происшествия 22 марта 2023, 22:31 Семь человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошла массовая авария, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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ДТП случилось на Московском шоссе. Водитель фуры столкнулся с грузовиком, рейсовым автобусом и четырьмя машинами. По предварительной информации, мужчина был пьян. Травмы получили семь человек. Среди пострадавших оказалось двое детей.