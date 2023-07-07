Происшествия 07 июля 2023, 13:43 Семь человек пострадали в массовом ДТП в Краснодарском крае

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В Славянском районе произошло ДТП с участие четырех машин, в результате аварии погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Краснодарского края.

Предположительно, ДТП спровоцировал водитель Mazda. Его занесло на обгоне, в результате чего машина врезалась в едущие в попутном направлении Nissan и Renault. От столкновения последнюю иномарку отбросило на полосу встречного движения под колеса КамАЗа.

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В результате ДТП водитель Mazda погиб. Еще семь человек пострадали, их доставили в больницу.

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