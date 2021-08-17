Семь человек пострадали в лобовом ДТП в Сочи

Lada Kalina и Chevrolet Niva столкнулись в Центральном районе Сочи, в результате травмы получили семь человек. Трое из них получили переломы.

ДТП на улице Виноградной произошло накануне поздно вечером, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы городского УВД Андрея Кошелева.

За рулем Lada был 21-летний водитель. Молодой человек при возникновении опасности на дороге на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva, уточнил Кошелев.

В результате водитель и два пассажиров Chevrolet получили ушибы и ссадины. Три человека из Lada пострадали сильнее — у них выявили переломы.

По данным местного издания «Живая Кубань», столкновение произошло из-за пешехода, который неожиданно вышел на дорогу. После столкновения Lada перевернулась на бок, пострадали семь человек. Три пассажира и оба водителя находятся в больницах. Еще двоим ехавшим в салоне Niva молодым людям назначили амбулаторное лечение.