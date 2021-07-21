Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Ростовской области

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Ростовской области. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение ГИБДД России.

«Водитель 1989 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством малой вместимости „Газель“, следуя по маршруту Головатовка — Азов, по предварительным данным, допустил столкновение с прицепом автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек», — привел сообщение ГИБДД RT. Двоих пострадавших госпитализировали.