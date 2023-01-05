Эксклюзив 05 января 2023, 21:05 Семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Москве Источник «360»: в массовом ДТП на юге Москвы пострадали семь человек РИА «Новости»

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Три автомобиля столкнулись на территории Южного административного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

«По предварительным данным, в аварии пострадали семь человек», — уточнил он.

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По информации источника, ДТП произошло в Донском районе. Три автомобиля попали в аварию на Севастопольском проспекте, в районе дома № 7.

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Другой источник отметил, что пострадавших шестеро. После аварии, по имеющимся данным, людей в одном из автомобилей зажало. Возможно, пострадал ребенок. Официально эти данные пока не подтвердили.

UPD. Позже стало известно, что двух пострадавших увезла скорая. Еще трем помощь оказали на месте.

На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции, уточнили в дептрансе Москвы. Движение в сторону центра перекрыли. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда. Все обстоятельства массового ДТП уточняются.