Происшествия 22 мая 2023, 09:08 Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норильске МВД по Красноярскому краю: в ДТП с микроавтобусом в Норильске пострадали семь человек РИА «Новости»

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Семь человек, включая троих детей, пострадали в аварии с микроавтобусом в Норильске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit двигался из Норильска в аэропорт. Из-за сильного бокового ветра водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с трассы в правый кювет по ходу движения, врезавшись в опору освещения.

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«В момент аварии в автобусе находились 10 человек. Из них семеро, включая троих детей, обратились за медицинской помощью», — отметили в ведомстве.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая установит причины и обстоятельства аварии.

Ранее четыре человека погибли в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Калмыкии. Среди них водитель и четыре несовершеннолетних пассажира легковушки.