Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

По предварительным данным, семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Тульской области. Об этом сообщил начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев, его слова привело РИА «Новости».

Авария произошла около 19:00 на 223-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе. По предварительной информации, грузовик DAF выехал на встречку и врезался в микроавтобус. Известно о семи пострадавших — шести пассажирах и водителе микроавтобуса. Степень тяжести травм уточняется.

На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. Для спасения раненых вылетел вертолет санитарной авиации.

Пострадавших деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, написал MySLO.ru. По данным издания со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Тульской области, травмы получили восемь человек.