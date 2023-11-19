Происшествия 19 ноября 2023, 10:14 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске ГИБДД: автобус врезался в троллейбус в Хабаровске, пострадали семь пассажиров

Читать 360tv в

Водитель автобуса в Хабаровске не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус, которой ехал впереди. В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло 19 ноября около 10:00 на улице Карла Маркса.

«В результате ДТП пассажиры автобуса „Реал“, семь человек, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение для обследования», — передали в ГИБДД.

Реклама

На месте аварии работают полицейские. Все обстоятельства ДТП установят специалисты.

Ранее пять пассажиров, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении фуры и автобуса в Иркутске. Следком начал доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи приступили к опросу очевидцев и свидетелей аварии.