Происшествия 18 августа 2023, 16:14 Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Пензенской области

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ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне на 762-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранителей.

Дорогу между собой не поделили 36-летний водитель Isuzu, 51-летний автомобилист, управлявший иномаркой Toyota, и 33-летний мужчина за рулем Mercedes.

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Медицинская помощь потребовалась водителю японской иномарки, его пассажирке, водителю автобуса и четверым детям, которые ехали в Mercedes.