Происшествия 07 февраля 2023, 18:29 Семь человек пострадали в ДТП на границе со Ставропольским краем

Читать 360tv в

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе под городом Кропоткиным на границе со Ставропольским краем. В результате аварии пострадали семь человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением на заснеженной трассе и выехал на встречную полосу, после чего врезался в иномарку.

Реклама

В результате ДТП пострадали семь человек, находящихся в обоих автомобилях.

Реклама