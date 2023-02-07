07 февраля 2023, 18:29
Семь человек пострадали в ДТП на границе со Ставропольским краем
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе под городом Кропоткиным на границе со Ставропольским краем. В результате аварии пострадали семь человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением на заснеженной трассе и выехал на встречную полосу, после чего врезался в иномарку.
Реклама
В результате ДТП пострадали семь человек, находящихся в обоих автомобилях.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама