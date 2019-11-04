Семь человек пострадали в аварии с автобусом в Омске

В Омске семь человек пострадали при столкновении автобуса и легкого автомобиля в Омске. Водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения.

Как сообщили в пресс-службе омского управления МВД, авария произошла на улице 22 апреля около 08:50 (05:50 по московскому времени).

«Водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, двигаясь по улице 22 Апреля в направлении улицы Белозерова, в районе дома № 56 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом „ЛиАЗ“ под управлением мужчины 1962 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

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В результате аварии пострадали водитель и женщина, ехавшая на пассажирском сидении. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю автобуса и еще четырем его пассажирам. Всего в автобусе находились около 35 человек, работников ТЭЦ-4.

После аварии МВД начало проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.