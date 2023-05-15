Происшествия 15 мая 2023, 16:31 Семь человек пострадали при взрыве в центре Луганска Врио главы ЛНР Пасечник: при взрыве в центре Луганска пострадали семь человек РИА «Новости»

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Семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска 15 мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики», — написал он.

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Все детали и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники профильных ведомств. По предварительным данным, произошел подрыв. Взрыв прогремел в час пик на улице Демехина.

Некоторые СМИ сообщили, что речь шла о покушении на жизнь Корнета. Граната взорвалась в помещении барбершопа рядом со зданием Гостелерадиокомпании ЛНР.

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