Семь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Ростовской области

В Ростовской области при взрыве на химзаводе «Комбинат Каменский» пострадали семь человек. Они были госпитализированы с химическими ожогами, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел на территории химзавода в Каменске-Шахтинском в четверг, около 20:15. Он прогремел в производственном помещении. В городскую больницу доставили семь пострадавших. У них химические ожоги с 100% поражения тела. Все они местные жители в возрасте от 31 до 55 лет.

Сообщение о взрыве поступило в службу спасения около 22:00.

В ходе проверки было установлено, что протоколы безопасности не нарушены. Утечки химических веществ не произошло.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили РЕН ТВ, что не располагают информацией о произошедшем. Пожарных к тушению не привлекли. При этом источник факт взрыва подтвердил источник телеканала в городской администрации.

По сообщениям СМИ, в одном из цехов могло загореться оборудование, что называют возможной причиной взрыва. Один из очевидцев сообщил изданию RostovGazeta, что рабочие не успели покинуть помещение во время пожара. По его словам, сейчас идет сокращение штата и остались только неопытные сотрудники, их заставили заниматься работой, с которой они прежде не сталкивались.