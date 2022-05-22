Семь человек пострадали при взрыве газового баллона во дворе дома в Туапсе

Газовый баллон взорвался во дворе частного дом в Туапсе. Семь человек получили ожоги различной степени тяжести. О происшествии рассказала пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Правоохранители установили, что днем 22 мая компания из восьми человек отдыхала за столом и разжигала костер во дворе дома на улице Розы Люксембург. При этом в 25–30 метрах от огня располагались два газовых баллона. В одном из баллонов «произошел хлопок газа».

Источник фото: прокуратура Краснодарского края в Telegram

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту.

На место выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора.

Краевая прокуратура опубликовала фотографии с места происшествия.