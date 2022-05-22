facebook_pixel
    22 мая 2022, 19:28

    Семь человек пострадали при взрыве газового баллона во дворе дома в Туапсе

    Оксана Кириллова

    Газовый баллон взорвался во дворе частного дом в Туапсе. Семь человек получили ожоги различной степени тяжести. О происшествии рассказала пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

    Семь человек пострадали при взрыве газового баллона во дворе дома в Туапсе

    Правоохранители установили, что днем 22 мая компания из восьми человек отдыхала за столом и разжигала костер во дворе дома на улице Розы Люксембург. При этом в 25–30 метрах от огня располагались два газовых баллона. В одном из баллонов «произошел хлопок газа».

    Семь человек пострадали при взрыве газового баллона во дворе дома в Туапсе | Изображение 1Источник фото: прокуратура Краснодарского края в Telegram

    Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту.

    На место выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора.

    Краевая прокуратура опубликовала фотографии с места происшествия.

    Семь человек пострадали при взрыве газового баллона во дворе дома в Туапсе | Изображение 2Источник фото: прокуратура Краснодарского края в Telegram