13 марта 2023, 21:13
Семь человек пострадали при ударах ВСУ по Донецку
Кулемзин: семь мирных жителей ранены в результате ударов ВСУ по Донецку
Семь мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ по Донецку. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.
Украинские военные в 18:00 по московскому времени выпустили по городу восемь артиллерийских снарядов калибра НАТО.
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«В результате обстрела Куйбышевского района в 18:00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы», — написал Кулемзин.
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За минувший день Донецк не раз подвергся обстрелам ВСУ. В частности, в Кировском районе города под обстрел украинских военных попала школа, ранены три человека. В Старомихайловке — пригороде Донецка — сбросили боеприпас, пострадали два мирных жителя.
Ранее сообщалось, что украинские боевики несут огромные потери в городе Артемовске Донецкой Народной Республики в связи с проблемами с вывозом раненых и доставкой боеприпасов.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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