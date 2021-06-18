Семь человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге

В Санкт-Петербурге, на Ленинском проспекте, столкнулись автобус и маршрутка. В результате пострадали семь человек, среди них один ребенок.

«Автобус № 130 столкнулся с маршруткой на Ленинском проспекте в Московском районе города, госпитализированы семь человек», — сообщили «Интерфаксу» в службе скорой помощи.

Источник в службе рассказал агентству, что у пострадавших черепно-мозговые травмы и ушибы, у некоторых подозрения на переломы.

По словам очевидцев, на место аварии приехали три кареты скорой помощи и две реанимационные бригады.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что маршрутка врезалась в автобус, который стоял на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.