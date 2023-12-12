Эксклюзив 12 декабря 2023, 09:46 Семь человек пострадали при пожаре в СНТ в Москве Источник «360»: 7 человек пострадали при пожаре в СНТ «Ватутинки» в Москве РИА «Новости»

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В результате пожара в СНТ «Ватутинки» в Москве пострадали семь человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

После осмотра бригады скорой помощи выяснилось, что, предположительно, хозяина сгоревшего дома и двух детей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Женщина и трое несовершеннолетних получили легкие травмы. Их тоже отправили в столичную больницу.

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Двухэтажный дом в «Ватутинках» вспыхнул ранним утром 12 декабря. Во время пожара рухнули крыша и перекрытия второго этажа. Площадь обрушения составила 99 «квадратов». Хозяин дома успел вытащить газовый баллон из горящего помещения.

Пожар уже ликвидировали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.