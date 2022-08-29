Семь человек пострадали при экстренной посадке Ми-8 в Югре

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Сургутском районе ХМАО — Югры. Пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, пострадали семь человек», — сказано в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, Ми-8 авиакомпании «Горизонт» сел в 17 километрах от села Угут в 16:25 по местному времени (14:25 по московскому времени).

Сургутская транспортная прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов.

Ранее в экстренных службах рассказали, что Ми-8 совершил вынужденную посадку около населенного пункта Каюково в Сургутском районе. На борту находились семь человек.

На место ЧП направили вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра из Нижневартовска. Об этом написал «Интерфакс».