Происшествия 04 июля 2023, 14:22 Семь человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в Тель-Авиве Jerusalem Post: семь человек пострадали после наезда автомобиля на толпу в Тель-Авиве YouTube

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Неизвестный на автомобиле наехал на толпу людей в Тель-Авиве, пострадали как минимум семь человек. Об этом сообщило издание Jerusalem Post, назвав произошедшее актом террора.

По предварительной информации, мужчина на автомобиле наехал на толпу пешеходов на оживленной улице.

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После этого он вышел из машины и нанес ножевое ранение одному из пострадавших. Нападавшего застрелил один из прохожих.

На место ЧП прибыли правоохранительные органы и медики. Глава израильской полиции в Тель-Авиве заявил, что нападавший являлся жителем западного берега реки Йордан и, по предварительной информации, действовал в одиночку.

Врачи оперативно доставили в больницу 46-летнюю женщину, она находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в состоянии средней тяжести двое пострадавших в возрасте около 30 лет.

Остальных жертв нападения отвезли в Тель-Авивский медицинский центр Сураски и медицинский центр Рабина-Бейлинсон.