Как минимум семь человек пострадали при столкновении автобуса и иномарки Volvo в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

По данным источника, ЧП произошло на площади Юности. Автобус следовал по маршруту № 29. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, экстренные службы и правоохранительные органы.

«В салоне автобуса находились около 40 человек. К медикам обратились семеро», — сказал собеседник «360».

Все обстоятельства и причины дорожной аварии, а также состояние пострадавших уточняются. По предварительной информации, водитель Volvo выехал с прилегающей территории и сразу проследовал во второй ряд, где был автобус.