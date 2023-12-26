26 декабря 2023, 20:17
Семь человек попали в больницу после взрыва газовых баллонов в Ставрополе
Глава Ставрополя Ульянченко: газовые баллоны взорвались в доме на улице Серова
Газовые баллоны взорвались в доме на улице Серова в Ставрополе, в больницу попали семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.
После взрыва в пекарне на первом этаже двухэтажного здания начался пожар, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.
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«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Ульянченко.
Глава города отметил, что жертв нет. Пожар уже потушили, специалисты обследуют здание.
На юго-западе Москвы произошел пожар в торговом центре. Загорелся кондиционер на первом этаже здания. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали, сообщений о пострадавших и погибших не поступало.
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