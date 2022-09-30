Семь человек получили травмы в ДТП в Волгоградской области | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Семь человек получили травмы в ДТП в Волгоградской области

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Две легковые машины столкнулись на трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Волгоградской области. Семь человек пострадали, сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser 200 не смог справиться с управлением, после чего машина вылетела на встречную полосу и врезалась в BMW 520. Оба водителя получили травмы. Также пострадали трое пассажиров BMW и двое пассажиров Toyota. Всех семерых госпитализировали.

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