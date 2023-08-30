30 августа 2023, 14:10
Семь человек получили ранения при обстреле ВСУ в Петровском районе Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Петровского района ранены 7 человек
Семь мирных жителей Петровского района Донецка получили ранения после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«При обстреле Петровского района <...> на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 годов рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 годов рождения», — указал он.
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По словам Кулемзина, еще одна женщина 1948 года рождения получила ранения во время обстрела ВСУ на улице Рубена Ибаррури.
По предварительным данным, в результате атаки украинские подразделения повредили здание торгового центра «Галактика», расположенного в Петровском районе города.
Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ подвергли обстрелу Ворошиловский район Донецка. Под огнем оказались бульвар Шевченко и Набережная улица. В результате повреждения получило многоэтажное здание ЖК «Бульвар Сити».
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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