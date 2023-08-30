Происшествия 30 августа 2023, 14:10 Семь человек получили ранения при обстреле ВСУ в Петровском районе Донецка Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Петровского района ранены 7 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семь мирных жителей Петровского района Донецка получили ранения после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«При обстреле Петровского района <...> на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 годов рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 годов рождения», — указал он.

Реклама

По словам Кулемзина, еще одна женщина 1948 года рождения получила ранения во время обстрела ВСУ на улице Рубена Ибаррури.

По предварительным данным, в результате атаки украинские подразделения повредили здание торгового центра «Галактика», расположенного в Петровском районе города.

Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ подвергли обстрелу Ворошиловский район Донецка. Под огнем оказались бульвар Шевченко и Набережная улица. В результате повреждения получило многоэтажное здание ЖК «Бульвар Сити».