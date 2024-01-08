Происшествия

08 января 2024, 16:02

Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставрополье

ГИБДД: в аварии с «Газелью» в Ставрополье погибли семь человек

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Рейсовая маршрутка и грузовик 8 января столкнулись в Предгорном округе, погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, водитель «Газели» на 45-м километре трассы Новопавловск — Зольская — Пятигорск, совершая маневр, не предоставил преимущество в движении камазу.

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«В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли», — передали в ГИБДД.

Пассажира «Газели» и водителя грузовика доставили в больницу. Всего в салоне маршрутки находились семеро пассажиров. Их личности устанавливают. На месте происшествия работают следователи.

Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края
Госавтоинспекция Ставропольского края

Ранее столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Дивное — Рагули — Арзгир в Ставропольском крае. Легковушка ВАЗ-2109 вылетела на встречку и врезалась в автобус Volvo, от полученных травм водитель отечественного авто скончался.

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