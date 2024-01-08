Происшествия 08 января 2024, 16:02 Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставрополье ГИБДД: в аварии с «Газелью» в Ставрополье погибли семь человек

Читать 360tv в

Рейсовая маршрутка и грузовик 8 января столкнулись в Предгорном округе, погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, водитель «Газели» на 45-м километре трассы Новопавловск — Зольская — Пятигорск, совершая маневр, не предоставил преимущество в движении камазу.

Реклама

«В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли», — передали в ГИБДД.

Пассажира «Газели» и водителя грузовика доставили в больницу. Всего в салоне маршрутки находились семеро пассажиров. Их личности устанавливают. На месте происшествия работают следователи.

Госавтоинспекция Ставропольского края Госавтоинспекция Ставропольского края Госавтоинспекция Ставропольского края Госавтоинспекция Ставропольского края

Ранее столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Дивное — Рагули — Арзгир в Ставропольском крае. Легковушка ВАЗ-2109 вылетела на встречку и врезалась в автобус Volvo, от полученных травм водитель отечественного авто скончался.